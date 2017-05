Festa della mamma, sono i papà a fare la differenza

Il tasso di occupazione delle mamme con figli decresce ma un buon welfare aziendale può aiutare, partendo dai papà.

Da un punto di vista strettamente commerciale, la festa della mamma non conosce crisi: le vetrine allettano, tra le offerte mid seasons, con svariate proposte regalo pensate e, soprattutto, indirizzate "alla mamma". Ma in ambito professionale c'è poco da festeggiare: l'Italia rimane ancora il fanalino di coda dell'Europa quando si parla del binomio mamma - lavoro (per non parlare della carriera).

I dati elaborati da ValoreD - associazione di imprese che promuove la diversità, il talento e la leadership femminile in Italia - restituiscono una fotografia nitida di quanto ci sia ancora da fare per raggiungere i livelli europei. In Italia, il tasso di occupazione delle mamme decresce in base al numero di figli sensibilmente rispetto alla media europea: quelle occupate sono il 58,4% contro una media europea del 72,5% (primo figlio).

Se infatti in Italia il tasso di occupazione tra i 25 e i 49 anni delle donne senza figli è del 62,2%, questo si riduce al 58,4% con la nascita del primo figlio, al 54% con la nascita del secondo, e addirittura al 41,4% per le donne con 3 o più figli mentre in Svezia, ad esempio, le donne che lavorano con più di 2 figli raggiungono il 79,4%. La situazione non cambia quando i bambini crescono, perché se in Finlandia lavora l'89,2% delle mamme con figlio minore in età scolare (6-14 anni), in Italia la media si ferma al 56,4%.

"Questi numeri sono la dimostrazione del fatto che qualcosa non funzioni. Oggi è possibile fare molto per aiutare e sostenere i dipendenti che assumono il doppio ruolo di genitori e lavoratori" - afferma Gianfranco Chimirri, Direttore Risorse Umane di Unilever Italia - "Come? Attraverso un sistema di welfare articolato, mirato e soprattutto dedicato sia alle mamme sia ai papà, che vengono coinvolti in maniera diretta e attiva. È un dato di fatto che la genitorialità preveda il coinvolgimento di entrambi i genitori e puntando sui papà possiamo aiutare tutti, in particolare le donne, a non trascurare il proprio percorso professionale".

Da qui nasce il programma il cui nome dice tutto: Unilever Pregnancy Test, un sistema rivolto ai dipendenti e pensato per le future mamme e papà per aiutarli a pianificare il loro percorso pre, durante e post rientro in ufficio. Consigli, suggerimenti e aiuti concreti sulla gravidanza, l'impatto che essa ha sul proprio lavoro e carriera, e sull'importanza del lavoro di team.

Non solo: orari flessibili, sala allattamento, agile working sono a disposizione di tutti i dipendenti per contribuire a bilanciare un po' meglio vita privata e lavoro, così come viene messa a disposizione l'opportunità di pianificare la propria carriera includendo anche la maternità tra i propri obiettivi a breve e lungo termine.

In questo modo, l'azienda si prepara, e prepara il dipendente, ad affrontare le diverse fasi della vita professionale (e non solo) con programmi mirati che prevedono, tra l'altro, mentoring, coaching e training dedicati per aumentare le proprie capacità.

Questo approccio nasce dalla convinzione che il Gender Balance permetta di sviluppare il potenziale di ognuno, esaltando e diversificando i talenti anche al fine di rispondere alle esigenze di una clientela che è certamente mista (in Italia più del 90% dei responsabili d'acquisto dei prodotti è costituito da donne). Insomma, le imprese possono fare la loro parte.