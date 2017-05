Molti laptop HP contengono un keylogger che registra ogni digitazione

Ce l'ha messo HP.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-05-2017] Commenti (7)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Il keylogger nascosto nei portatili di HP.

Numerosi modelli di computer portatili venduti da HP registrano di nascosto tutto quello che digitate, comprese le password, consentendo a un malintenzionato di recuperarle facilmente. Non è colpa di un malware installato da chissà chi: il registratore di digitazioni, o keylogger in gergo tecnico, è preinstallato direttamente da HP.

La bizzarra scoperta è opera di una società svizzera di sicurezza informatica, chiamata modzero, che l'ha segnalata pubblicamente in questo articolo e in questa nota tecnica.

Il registratore è integrato in un driver audio della Conexant, specificamente in un file chiamato MicTray64.exe, che intercetta tutte le digitazioni e le registra in un file sul disco rigido del computer presso C:\Users\Public\MicTray.log. Non si sa perché esista questa funzione di registrazione non dichiarata.

Il file MicTray.log può essere letto da qualunque applicazione, per cui un malware che infettasse uno di questi laptop potrebbe leggerselo per rubare tutte le password e tutto quello che viene scritto senza fare nulla che possa allarmare l'antivirus. Allo stesso modo, se un computer viene usato da più di una persona, un utente può sbirciare facilmente tutto quello che è stato scritto dagli altri.

L'unica attenuante è che il file viene azzerato a ogni riavvio, per cui è abbastanza difficile recuperare digitazioni e password del passato (ma in teoria lo si potrebbe fare attingendo a qualche backup).

Sondaggio Quali sono i rischi maggiori del cloud computing? Distributed Denial of Service (DDoS): cresce l’impatto dei tempi di indisponibilità di un sito web, che possono costare perdite di milioni di euro in termini di introiti, produttività e immagine aziendale. Frode: perpetrata da malintenzionati con l’obiettivo di trafugare i dati di un sito e creare storefront illegittimi, o da truffatori che intendono impadronirsi di numeri di carte di credito, la frode tende a colpire - prima o poi - tutte le aziende. Violazione dei dati: le aziende tendono a consolidare i dati nelle applicazioni web (dati delle carte di credito ma anche di intellectual property, ad esempio); gli attacchi informatici bersagliano i siti e le infrastrutture che le supportano. Malware del desktop: un malintenzionato riesce ad accedere a un desktop aziendale, approfittandone per attaccare i fornitori o le risorse interne o per visualizzare dati protetti. Come il trojan Zeus, che prende il controllo del browser dell'utente. Tecnologie dirompenti: pur non essendo minacce nel senso stretto del termine, tecnologie come le applicazioni mobile e il trend del BYOD (bring-your-own-device) stanno cambiando le regole a cui le aziende si sono attenute sino a oggi.

Mostra i risultati (996 voti)

Leggi i commenti (6)

Secondo modzero, sia HP sia Conexant sono state avvisate a fine aprile ma non hanno risposto costruttivamente e quindi per ora chi ha un computer dotato di questo grave difetto può risolverlo provvisoriamente cancellando il file C:\ Windows\ System32\ MicTray64.exe e l'archivio delle digitazioni presso C:\ Users\ Public\ MicTray.log.

L'elenco parziale dei modelli HP colpiti è qui, ma il problema potrebbe riguardare anche altre marche che usano i driver Conexant.

HP ha rilasciato una dichiarazione in proposito, che riporto qui sotto, e il Telegraph segnala che HP ha messo a disposizione tramite Windows Update un aggiornamento che corregge il problema per i modelli del 2016. La correzione per i modelli del 2015 dovrebbe arrivare a breve.

HP is committed to the security and privacy of its customers and we are aware of the keylogger issue on select HP PCs. HP has no access to customer data as a result of this issue. Our supplier partner developed software to test audio functionality prior to product launch and it should not have been included in the final shipped version. Fixes will be available shortly via HP.com

Ancora una volta, purtroppo, è stato necessario rivelare pubblicamente un problema informatico perché contattare privatamente l'azienda responsabile non è servito a nulla.