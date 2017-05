Pirati dei Caraibi ricattatati dai pirati del web

Se la Disney non sborserà parecchi Bitcoin, il film finirà in Rete prima del debutto nei cinema.

Il quinto film della serie Pirati dei Caraibi (La vendetta di Salazar) è uno dei più attesi di questo 2017. Affinché l'effetto sorpresa regga fino all'imminente prima, è indispensabile che nessuno ne ottenga una copia in anticipo.

Il guaio è che, come è già successo a Netflix, alcuni non meglio identificati hacker avrebbero sottratto alla Disney uno dei suoi film, minacciando di renderlo disponibile sui circuiti peer to peer a meno che non venga loro pagato un riscatto.

La rivelazione è stata fatta da Bob Iger in persona, CEO di Disney, il quale però non ha esplicitamente indicato il titolo del film sottratto. Tuttavia, sono in molti a ritenere che si tratti proprio di La vendetta di Salazar.

Iger ha fatto sapere che gli hacker hanno chiesto una «enorme somma di denaro in Bitcoin» per non rovinare il debutto del film, e causare in tal modo un grave danno economico alla Disney.

Il gigante dell'intrattenimento non ha alcuna intenzione di pagare, e sta anzi collaborando con l'FBI per arrivare a scoprire gli autori del ricatto, nella speranza di riuscire a intervenire prima che la copia trafugata venga diffusa.

Il precedente di Netflix non lascia ben sperare: i primi dieci episodi dell'ultima stagione di Orange is the new Black sottratti dagli hacker sono finiti in Rete e sono tuttora molto popolari.