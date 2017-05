Android Go, dedicato ai dispositivi low cost

Android O ha un fratello più snello

Un'ultima e particolarmente interessante novità della Google I/O Conference 2017 è l'annuncio di Android Go.

Con il passare delle versioni e l'aumento delle funzioni, Android va diventando un sistema sempre più esigente in termini di risorse hardware.

È vero che il mercato offre dispositivi con buone dotazioni, ma tali prodotti sono anche venduti a prezzi elevati che non tutti possono o vogliono corrispondere.

Così Google ha pensato di ideare Android Go, un'edizione più leggera di Android O. Non solo: d'ora in avanti ogni nuova versione di Android avrà la propria edizione Go.

Android Go è quindi dedicato ai dispositivi a basso costo, ai quali offre app ottimizzate, l'attivazione come impostazione predefinita del risparmio di dati con Chrome e minori esigenze in termini di Ram (1 Gbyte o anche meno) e memoria interna.

I primi destinatari cui Google fa riferimento per l'Android "più snello" sono i mercati emergenti, dove anche la connettività può essere difficoltosa, ma non è detto che non sia disponibile anche da noi.

In ogni caso, prima di poter vedere davvero Android Go in azione bisognerà aspettare il 2018.