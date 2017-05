Come la trasformazione digitale stravolge la vendita al dettaglio

Internet delle cose, intelligenza artificiale, robotica, realtà aumentata e realtà virtuale: modificheranno profondamente l'esperienza del consumatore.

In Europa Occidentale, nei prossimi tre anni, gli investimenti in digital transformation nel settore retail raddoppieranno con uno spostamento di capitali dai negozi e una rivoluzione per l'intero mercato: lo prevede IDC. La maggioranza dei retailer europei (il 97%) ha del resto già avviato, o è in procinto di avviare, un processo di trasformazione digitale.

Parlare di trasformazione digitale nel settore della vendita al dettaglio significa parlare soprattutto di quella che IDC chiama "Retail Omni-Channel Commerce Platform", una piattaforma che abbraccia tutte le funzionalità essenziali che consentiranno agli attori di questo mercato di operare e competere nel prossimo decennio migliorando l'esperienza del cliente, l'efficienza dei processi e la gestione dell'inventario: un unico motore per la gestione delle transazioni commerciali, capacità integrate di digital marketing e customer experience secondo la logica omnicanale, modalità avanzate di orchestrazione ed evasione degli ordini.

I retailer stanno ridistribuendo i loro investimenti tra proprietà fisiche e digitali per finanziare le attività strategiche di digital transformation. Il ruolo del negozio sta inevitabilmente cambiando, la terza generazione dell'e-commerce stabilisce nuovi modelli operativi e la convergenza delle esperienze fisiche e digitali dei consumatori è ormai diventata la principale priorità per tutte le aziende del settore. In Italia, nove realtà su dieci hanno indicato il miglioramento dell'omni-channel customer experience come primo obiettivo di business per il 2017.

Un ruolo importante nel percorso di trasformazione del settore retail sarà ricoperto anche da tecnologie innovative che, a corredo della nuova piattaforma omni-channel, promettono di elevare l'esperienza del consumatore e l'operatività degli addetti a livelli inimmaginabili. Stiamo parlando di Internet of Things, robotica, intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale.

Sempre in Europa, entro il 2019, le tecnologie IoT e robotiche aumenteranno da una volta e mezzo a tre volte la produttività di negozi, magazzini e centri di distribuzione, prevede IDC. E ancora, entro il 2019, l'intelligenza artificiale cambierà il modo di lavorare del 25% degli addetti del settore retail, migliorando la produttività fino al 30% e i KPI fino al 20%. Infine, entro il 2019, il 20% dei più grandi retailer europei integrerà l'esperienza d'acquisto dei consumatori con funzionalità di realtà aumentata, convertendo potenziali clienti in acquirenti effettivi tre volte più velocemente.

A fronte di tutte queste innovazioni, l'eredità di infrastrutture IT legacy, disconnesse e a silos rischia ancora di ostacolare molte imprese di questo settore, creando una forbice tra le aspettative dei consumatori e i servizi effettivamente offerti. La digital transformation richiederà quindi al settore retail un cambiamento olistico del modo di fare business. Nuove architetture e tecnologie dovranno accompagnarsi a nuovi modelli e processi di business. In questo modo, sostiene IDC, sarà possibile mutare radicalmente l'esperienza e la soddisfazione dei consumatori e guidare la crescita aziendale.