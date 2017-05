Cittadino consapevole? Dieci punti per aiutare a formarlo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-05-2017] Commenti

Ancora una volta, il Forum PA sta per portare all'attenzione di tutti il rapporto tra pubblica amministrazione cittadini, anche e soprattutto in relazione alle nuove tecnologie. Dal 23 al 25 maggio a Roma si discute di come rendere più efficace e produttivo questo rapporto, a fronte di condizioni economiche e organizzative in continua evoluzione.

Ma come possono gli enti locali rispondere alle necessità dei cittadini oggi, nel ventunesimo secolo? Si sa, i bilanci sono ormai ridotti all'osso, e le richieste dei cittadini si fanno sempre più ricche e articolate. In questo caso, la tecnologia può aiutare, soprattutto se abbinata a un pizzico di creatività digitale.

Un punto fermo per gli enti locali è quello di cercare di operare in modo più efficiente, per garantire un utilizzo più efficace delle proprie risorse limitate. Per fare questo, due devono essere le domande da porsi in partenza: che cosa si aspettano i cittadini? E come possono rispondere a queste richieste le autorità locali?

Il passaggio costante di competenze dalle realtà centrali a quelle locali significa che le persone hanno sempre più voce in capitolo, e che l'operato delle singole comunità dovrebbe essere legato a doppio filo con quello degli enti locali, aiutandoli ad innovare anche in momenti di crisi economica, e ad ottenere risparmi sul campo.

Come poter coinvolgere in concreto i cittadini in modo da innestare un vero e proprio circolo virtuoso? Sandro Profeti, Marketing & Communication Manager di Unify, mette in evidenza dieci punti chiave che ogni amministrazione dovrebbe considerare per migliorare il suo rapporto con i singoli utenti:

1. Aprire un dialogo con le persone locali

Questo permetterà di comprendere meglio le esigenze e di dar loro voce sul modo in cui i servizi locali vengono gestiti. E' consentirà agli enti locali di migliorare i servizi e ridurre i costi. Inoltre, coinvolgere i residenti è uno strumento importante per rafforzare la democrazia.

2. Dare ai cittadini un senso di appartenenza sui processi decisionali locali

I rappresentanti locali dovrebbero creare un network con la loro comunità di riferimento. In questo modo, potranno promuovere gli interessi locali in modo migliore, parlando propriamente in nome e per conto dei cittadini. In molti già lo fanno, usando i social media per restare in contatto con le persone e rimanere aggiornati su quello che succede nel territorio.

3. Responsabilizzare le persone facendo circolare le informazioni

Far circolare le informazioni è un aspetto fondamentale, perché consente alle persone che si trovano sul territorio di sapere cosa sta succedendo e di conseguenza di formare un'opinione informata.

4. Trovare nuovi canali di comunicazione che permettano loro di sentirsi connessi

La rivoluzione delle tecnologie ha reso disponibili numerosi nuovi canali di comunicazione, utilizzabili sia a livello privato che professionale. È importante comprendere quali sono gli strumenti usati sul territorio, per cercare di andare incontro ai cittadini.

Aiutare i cittadini ad aiutarsi da soli.