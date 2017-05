Dieci punti chiave che ogni amministrazione dovrebbe considerare per migliorare il suo rapporto con i singoli utenti.

Cittadino consapevole? Dieci punti per aiutare a formarlo.

5. Aiutare i cittadini ad aiutarsi da soli

Gli enti locali non hanno più solo il compito di fornire servizi, quanto quello di facilitare la creazione di una "rete" nella quale anche le iniziative che sorgono dal basso hanno uguale importanza.

6. Coinvolgere i cittadini nelle comunità locali

Collaborare a livello locale, anche su base volontaria, consente ai cittadini di affrontare in modo più tempestivo e competente una serie di temi. Gli enti locali dovrebbero stimolare la creazione di gruppi e comitati, supportandoli a livello organizzativo, se non economico.

7. Rendere più efficaci i flussi di comunicazione

Usare più canali di comunicazione permette di raggiungere target più estesi, ma necessita anche di una coordinazione centrale, che verifichi l'omogeneità dei contenuti valorizzando la molteplicità dei canali. Questo permette di ottimizzare i costi, mantenendo l'efficacia della comunicazione.

8. Raccogliere e condividere informazioni utili sui cittadini

Non si può comunicare efficacemente con un gruppo se non se ne conosce la composizione. È fondamentale operare in collaborazione con un ente di ricerca o comunque utilizzare strumenti che consentano di avere informazioni affidabili e aggiornate sul proprio gruppo di riferimento.

9. Rispondere alla crescente richiesta di servizi digitali

Una generale tendenza della comunicazione è il fatto di diventare sempre più digitale. Non solo, come i cittadini usano la tecnologia per comunicare, si aspettano anche che la stessa tecnologia venga usata per erogare servizi.

10. Consentire ai cittadini un accesso continuo ai servizi dell'amministrazione locale

Discende direttamente dal punto precedente. Nel momento in cui i servizi sono digitali, l'aspettativa del pubblico è che siano sempre disponibili, magari in modalità self-service, senza le classiche limitazioni di orario di uffici e servizi pubblici.