Gli occhi elettronici che non lasciano scampo

Dai furti nelle abitazioni private, a quelli perpetrati ai danni di banche o negozi, fino alle frodi assicurative, sono sempre più numerosi gli episodi che popolano la cronaca del nostro paese e che, grazie alle soluzioni di videosorveglianza integrata, potrebbero essere evitati.

L'offerta di sistemi e soluzioni di sicurezza urbana si articola generalmente su due filoni distinti ma integrati: il controllo del traffico veicolare e il controllo del territorio, allo scopo di evitare e sventare furti e altre azioni criminose.

Un efficace controllo del traffico veicolare

Per quanto riguarda il controllo del traffico veicolare, telecamere intelligenti dedicate alla lettura delle targhe, sono concepite sia per applicazioni di controllo in strada che per sistemi di parcheggio o accesso.

Si tratta di telecamere stradali, basate su tecnologia IP, che consentono di monitorare e analizzare il flusso delle auto in una determinata strada o zona, permettendo agli enti preposti, di tenere sotto controllo la situazione della viabilità, per verificare l'efficacia delle politiche di traffico attuali o valutare interventi specifici come l'attivazione di zone a traffico limitato (ZTL) o cambiamenti per migliorare la viabilità.

Inoltre grazie ai dispositivi capaci di leggere e rilevare i numeri di targa delle vetture, questi sistemi sono in grado di dare supporto alla polizia locale per effettuare in automatico controlli sulle auto.

Per esempio è possibile integrare i dati delle targhe automobilistiche raccolti con il database dei dati assicurativi per verificare automaticamente se la vettura è coperta dalla polizza RCA obbligatoria, oppure ottenere delle notifiche nel caso di rilevamento targhe di auto rubate o sospette.

Un ulteriore possibile utilizzo di queste informazioni è la possibilità per i responsabili della viabilità cittadina di pianificare strategicamente la disposizione di strade e segnali, a seguito dell'analisi dei flussi di trafficio.

