Usare il Wi-Fi per vedere attraverso i muri

Con le onde emesse da un normale router si può creare l'ologramma 3D di una stanza chiusa.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-05-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

L'idea di poter utilizzare le onde elettromagnetiche delle reti Wi-Fi per poter vedere attraverso le pareti non è nuovissima: già nel 2012 un gruppo di ricercatori britannici aveva ideato una tecnologia a questo scopo.

Ora alcuni scienziati dell'Università Tecnica di Monaco ha preso la medesima idea e l'ha sviluppata in una nuova direzione.

Il punto di partenza è il fatto che le onde emesse per esempio da un router Wi-Fi non raggiungono tutte i dispositivi cui sono destinate: in parte rimbalzano contro gli oggetti che incontrano sul loro cammino.

Utilizzando due antenne, gli scienziati tedeschi hanno trovato un modo per registrare l'intensità e la fase del campo Wi-Fi presente in una data stanza.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Questi due parametri - intensità e fase - vengono identificati sia quando vengono emessi sia quando rimbalzano contro qualcosa.

Mettendo insieme i dati così raccolti diventa possibile creare un'immagine olografica in 3D della stanza.

Sondaggio Quanti dispositivi sono connessi al tuo Wi-Fi domestico? Nessuno. Da 1 a 2 Da 3 a 5 Da 6 a 10 Oltre 10

Mostra i risultati (2053 voti)

Leggi i commenti (12)

Le applicazioni di una tale tecnologie sono varie e anche preziose: per esempio, si possono usare le onde del Wi-Fi per sondare le macerie dopo il crollo causato da un terremoto, oppure una valanga, e scoprire così la presenza di eventuali superstiti.

Tuttavia è subito evidente come un dispositivo in grado di compiere un lavoro del genere sia un potenziale pericolo per la privacy. D'altra parte i ricercatori, pur consapevoli della possibilità teoria di usi impropri, sono convinti che dal punto di vista pratico ciò sia sostanzialmente impossibile, almeno per un po'.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

«È molto improbabile che questo processo venga adoperato per guardare all'interno di camere altrui nel prossimo futuro» affermano. «A quello scopo servirebbe infatti girare intorno all'edificio con una grossa antenna; un comportamento che difficilmente passerebbe inosservato».