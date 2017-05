Il video della pallina da golf che si comprime

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-05-2017] Commenti

Gira da anni (almeno dal 2009) e periodicamente riaffiora un video che dice di mostrare al rallentatore l'incredibile compressione alla quale è soggetta una pallina da golf quando colpisce una lastra d'acciaio.

Il video è spettacolare, ma è finto: la pallina è in realtà una di quelle di gommapiuma usate per gli allenamenti, e non una di quelle normali, che sono ben più rigide e la cui deformazione reale è mostrata in video come questo:

Fonte: Metabunk.