Intel integra Thunderbolt 3 nei processori

È dal 2011 che Intel cerca disperatamente di promuovere Thunderbolt come il sostituto universale per tutti i tipi di porte che affollano i PC.

Tuttavia, nonostante l'immediata adesione di Apple allo standard, il successo è stato piuttosto limitato, anche perché per supportare Thunderbolt finora i produttori dovevano inserire nei propri prodotti un chip apposito, ovviamente da acquistare presso Intel.

L'atteso balzo in avanti nell'adozione dello standard potrebbe però essere imminente: Intel ha annunciato che inserirà il supporto a Thunderbolt 3 direttamente all'interno dei nuovi processori.

I produttori di hardware saranno quindi maggiormente invogliati a inserire porte Thunderbolt nei propri prodotti, dato che della gestione se ne occuperà la Cpu e non un altro chip da comprare separatamente.

Apple ha rinnovato il proprio entusiastico sostegno all'idea, e anche Microsoft si è espressa in termini simili a quelli della collega e rivale.

Con una velocità di trasferimento pari a 40 Gbit/s, l'ultima versione di Thunderbolt ha sulla carta i numeri per far impallidire anche la più veloce versione dello standard Usb.

La tecnologia di Intel può essere usata non soltanto per trasferire file a velocità elevate, ma permette anche di collegare più monitor 4K o aggiungere una scheda video esterna a un laptop, moltiplicandone le prestazioni, o ancora costituire il collegamento con una docking station o fornire la banda passante necessaria per una vera esperienza di realtà virtuale.

Tutto ciò corrisponderebbe al sogno di Intel di un mondo in cui Thunderbolt 3 è «dappertutto», e il fatto che questo standard supporti le medesime porte usate da Usb-C è un altro elemento che può aiutare alla realizzazione della visione elaborata a Santa Clara, eppure il successo non sarà automatico.

Al di là dell'ubiquità dello standard Usb con cui Thunderbolt si trova a combattere non da oggi, al momento il terreno di scontro è limitato sostanzialmente a computer desktop e portatili.

Là fuori c'è però un intero mondo fatto di smartphone, tablet, set-top box, videocamere e molto altro ancora che viaggia completamente su USB e che è più che soddisfatto dei 10 Gbit/s offerti da Usb 3.1.

Inoltre, sebbene Thunderbolt sia progettato per sostituire il connettore DisplayPort, non è in grado di supportare il ben più diffuso Hdmi: anche questa è una limitazione importante, sebbene si possa utilizzare un dongle per ovviarvi.

Lo scenario futuro è insomma ancora incerto, anche perché Intel ha affermato di voler condividere la tecnologia Thunderbolt con il resto dell'industria nel 2018, ma non ha specificato quando le Cpu con il supporto integrato arriveranno sul mercato.