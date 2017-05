Falla in Samba da 7 anni, PC con Linux vulnerabili

Il pericolo riguarda anche i NAS domestici.

Se usate Linux e la suite Samba, magari per accedere in rete ai computer con Windows, assicuratevi di aver installata l'ultimissima versione.

È stata infatti da poco scoperta una falla vecchia di ben sette anni, e che consente a chi la sfrutta di prendere da remoto il controllo di una macchina Linux o Unix.

Tutte le versioni successive alla 3.5.0, rilasciata il 1 marzo 2010, sono vulnerabili, ma fortunatamente sono già state rilasciate delle patch.

Tutte le maggiori distribuzioni hanno già provveduto a inserire una versione corretta di Samba all'interno dei propri repository: aggiornando il sistema si scarica quindi anche la necessaria correzione.

Se per qualche motivo non è possibile installare una versione aggiornata si può fare in modo di evitare lo sfruttamento della vulnerabilità aggiungendo la linea nt pipe support = no al file smb.conf e riavviando il demone SMB.

Ciò può limitare l'accesso in rete ad alcune macchine Windows e disabilitare alcune funzioni, ma protegge da eventuali attacchi.

Un ultimo dettaglio importante interessa quanti hanno in casa un NAS: spesso questi sistemi utilizzano un sistema Linux minimale e sono visibili ai PC con Windows proprio grazie a Samba.

In questi casi è bene consultare il sito del produttore e verificare che esista un aggiornamento del firmware, nella speranza che chi di dovere sia celere nel realizzare e pubblicare l'update.