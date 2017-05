Galaxy S8, per ingannare la scansione dell'iride basta una foto

Secondo Samsung era uno dei metodi più sicuri per proteggere il telefono.

Avete un nuovo Galaxy S8 e vi sentite tranquilli perché il sistema di riconoscimento biometrico basato sulla scansione dell'iride è «uno dei modi più sicuri per tenere bloccato il telefono», come dice Samsung?

È il momento di un brusco risveglio. Alcuni ricercatori tedeschi hanno infatti scoperto e dimostrato che aggirare la scansione dell'iride del Galaxy S8 è tutt'altro che difficile: basta una fotografia.

I ricercatori sono partiti da un'informazione pubblica: lo scanner funziona con la luce infrarossa.

Hanno quindi stampato (con una stampante Samsung, peraltro) a dimensione reale un'immagine all'infrarosso di un occhio, ripresa con la modalità notturna di una fotocamera. Poi vi hanno sovrapposto una lente a contatto per aggiungervi profondità.

Tutto qui: il Galaxy S8 ha riconosciuto la foto come un occhio umano autentico, e s'è sbloccato. L'intero processo è visibile nel video che riportiamo in coda all'articolo.

Samsung, dal canto proprio, ha affermato di essere al corrente del problema ma ha anche ribadito che «la tecnologia di scansione dell'iride del Galaxy S8 è stata sviluppata facendo ricorso a test rigorosi per fornire un elevato livello di accuratezza e per prevenire i tentativi di comprometterne la sicurezza, per esempio usando l'immagine dell'iride di qualcuno».

«Qualora ci fosse una potenziale vulnerabilità» - ha proseguito l'azienda - «o se apparisse un nuovo metodo in grado di sfidare i nostri sforzi di garantire la sicurezza in ogni momento, risponderemo il più velocemente possibile per risolvere il problema».