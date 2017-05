Intel Core i9, 18 core e clock fino a 4,5 GHz

Debuttano i core X-Series, dedicati a chi cerca le massime prestazioni per il videogaming 12K e la realtà virtuale.

Non c'è voluto molto prima che le indiscrezioni sui Core i9 diventassero realtà.

Al Computex 2017 Intel ha presentato una nuova generazione di processori, chiamata Core X-Series: si compone di nuove CPU per desktop di classe Core i5 e Core i7, ma anche dei nuovissimi Core i9.

Le architetture su cui si basa questa generazione non è del tutto inedita: buona parte delle Cpu è costruita secondo quella chiamata Skylake-X, così definita in quanto è un'evoluzione della precedente Skylake; ci sono poi alcuni modelli basati su architettura Kaby Lake-X, meno potenti dei fratelli basati su Skylake-X.

Tutte le CPU della famiglia Core X utilizzano il socket LGA 2066, altrimenti noto come R4, e si accompagnano al nuovo chipset X299.

I destinatari di questa generazione di processori sono, per stessa ammissione di Intel, gli utilizzatori professionali e gli appassionati di videogiochi, i quali sapranno approfittare del supporto dual channel (per i Kaby Lake-X) o quad channel (per gli Skylake-X) alla memoria Ddr 4.

La tabella utilizzata dall'azienda di Santa Clara per illustrare le potenzialità della X-Series (dove la X sta per Extreme Performance), e che riportiamo in fondo all'articolo, indica questi chip come ideali per il videogaming 12K o lo streaming video 4K, senza dimenticare la realtà virtuale e l'editing video in alta definizione (da 1080p a 4K) e quello musicale, o ancora la creazione e l'animazione di modelli 3D.

Ovviamente, le Cpu che hanno destato maggiore curiosità sono i Core i9, i quali costituiscono la nuova offerta di punta di Intel.

I Core i9 sono disponibili in diverse versioni con un numero di core variabile da 12 fino a 18, e ciascuno supporta l'Hyperthreading. Il modello più costoso, il Core i9-7980XE (noto anche come Core i9 Extreme), sarà in vendita a 1.999 dollari.

Grazie alla tecnologia Turbo Boost Max 3.0, inoltre, nel caso dei Core i9 l'aumento della frequenza tocca punte di 4,5 GHz.

Contestualmente alla presentazione delle CPU X-Series, Intel ha anche fatto qualche piccolo annuncio circa l'ottava generazione di processori Core, che saranno basati sull'architettura Coffee Lake e costruiti a 14 nanometri.

Il gigante dei chip afferma che queste CPU mostreranno un miglioramento delle prestazioni pari al 30% rispetto alle attuali CPU Kaby Lake (su cui si sono basati tutti i modelli più recenti fino all'introduzione dei Core X-Series).



