L'Essential Phone del papà di Android

Dotazione d'alto livello, resistenza alla cadute e accessori magnetici sono i punti di forza di uno smartphone da sogno.

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Il nome di Andy Rubin dirà forse poco o nulla ai più ma nel mondo ci sono centinaia di milioni di persone che utilizzano o hanno utilizzato la sua creatura: Android.

Rubin aveva progettato inizialmente Android come sistema operativo per le fotocamere digitali, ma poi aveva deciso di puntare più in alto.

Nel 2013 Andy Rubin lasciò Google in cerca di nuove sfide, trovandole nell'ideazione di un nuovo smartphone che ora ha visto la luce: l'Essential Phone, o Essential PH-1.

Nonostante il nome, non si tratta di uno smartphone di fascia bassa; tutt'altro.

Il prezzo di vendita è infatti di 699 dollari, e le sue caratteristiche sono quelle di un top di gamma sin dallo schermo da 5,71 pollici, praticamente privo di cornice, che ricorda un po' la soluzione adottata da Samsung per il suo Galaxy S8.

Corpo in titanio, retro in ceramica e vetro Gorilla Glass 5 costituiscono il corpo che, secondo Rubin, è in grado di sopportare anche una caduta sul cemento senza andare in pezzi o scheggiarsi. All'interno troviamo un SoC octa core Qualcomm Snapdragon 835, accompagnato da 4 Gbyte di RAM e 128 Gbyte di memoria interna.



L'Essential Phone sulla sua docking station (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Lo schermo, la cui diagonale - come abbiamo già sottolineato - è di oltre 5 pollici, offre una risoluzione di 2560x1312 pixel con proporzioni di 19:10.

La dotazione hardware comprende quattro microfoni con cancellazione del rumore, una fotocamera posteriore da 13 megapixel in grado di registrare video 4K, una fotocamera anteriore da 4 megapixel capace anch'essa di registrare video 4K, connettività Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO, chip NFC, batteria da 3.0540 mAh e ricarica rapida via USB Tipo-C.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Manca il jack da 3,5 millimetri per le cuffie, ma nella scatola è compreso un dongle per supplire alla carenza.

Non manca un lettore di impronte digitali e il supporto al multitouch a 10 punti e dotato di tecnologia che previene gli errori che possono capitare quando si appoggia l'intero palmo della mano sul display o vi cadono gocce d'acqua.



I quattro colori disponibili (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Essential, l'azienda produttrice, intende inoltre creare un intero ecosistema di accessori che si collegheranno tramite un connettore magnetico in grado di supportare il trasferimento wireless dei dati tra l'accessorio e lo smartphone: per ora s'inizia con una docking station e una videocamera a 360 gradi da agganciare alla parte alta del telefono.

Il sistema operativo è Android senza particolari personalizzazioni.



La fotocamera a 360 gradi (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

L'Essential PH-1 sarà presto in vendita negli Stati Uniti. Ancora non è possibile sapere se e quando arriverà in Europa.