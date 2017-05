L'immagine di tutta l'acqua sulla Terra raccolta in una ''goccia'' gigante

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-05-2017] Commenti

Credit: Howard Perlman, USGS; globe illustration by Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution (); Adam Nieman. (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Su Internet capita spesso di imbattersi nell'immagine mostrata qui accanto: un globo terrestre nel quale tutta l'acqua, si dice, è stata raccolta in un'unica grande sfera. Che però stranamente occupa solo circa metà degli Stati Uniti.

È facile pensare che si tratti di un'esagerazione o di una licenza poetica per sottolineare la necessità di gestire responsabilmente una risorsa limitata, ma non è così: non è una bufala. L'immagine, per quanto incredibile, rappresenta la realtà.

La fonte di quest'immagine, infatti, è l'autorevole USGS, che la pubblica e spiega in una pagina apposita insieme a molti altri dati e grafici. La sfera d'acqua misura circa 860 miglia (circa 1380 km di diametro). Il velo d'acqua che copre gran parte del pianeta, se radunato così, sembra davvero misero. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio E' buona l'acqua del rubinetto? S. La bevo quasi sempre. No. Di solito bevo acqua in bottiglia. S, ma di solito bevo acqua in bottiglia.

Mostra i risultati (5353 voti)

Leggi i commenti (44)

Ma la cosa più impressionante è che accanto a questa sfera grande ce ne sono duepiù piccole: quella intermedia misura circa 270 km di diametro e rappresental' acqua dolce del mondo (presente nel sottosuolo, nei laghi, nelle paludi e nei fiumi): quella che possiamo usare per vivere e per coltivare e che ammonta a circa il 2,5% di tutta l'acqua del pianeta. La sfera più piccola delle tre, invece, rappresenta l'acqua dolce disponibile nei laghi e nei fiumi e ha un diametro di circa 56 km.

Quella pallina azzurra è tutta l'acqua che si contende l'umanità. Non conviene sprecarla.