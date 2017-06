macOS High Sierra e iOS 11, tutte le novità degli aggiornamenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-06-2017] Commenti

Le ultime novità svelate da Apple riguardano il software, e in particolare le nuove versioni di iOS e Mac OS X.

Quest'ultima ha il nome ufficiale di macOS High Sierra, e include sia aggiornamenti "sotto al cofano" che ben visibili.

I primi partono dai cambiamenti apportati al filesystem, che si traducono in una maggiore efficienza e velocità nella gestione dei file: i backup saranno più rapidi, gli spostamenti richiederanno meno tempo.

Gli utenti noteranno forse però maggiormente ciò che è cambiato in Safari, che diventa più veloce e dispone di alcune nuove funzioni, come l'Autoplay Blocking, che impedisce ai contenuti multimediali del web di avviarsi in automatico, e una serie di servizi antitracciamento.

Cambia anche l'app Photo, ora in grado di riconoscere con maggiore facilità i volti e dispone di più filtri per la divisione in categorie delle foto, oltre a permettere la sincronizzazione delle informazioni su tutti i dispositivi Apple.

Infine, iOS 11. Sarà lanciato in autunno e disporrà di un nuovo centro di controllo (che avrà un'unica pagina per accedere a tutte le opzioni), un App Store rinnovato e una nuova app per gestire i file.

Siri disporrà di un tono di voce più naturale, Apple Pay potrà essere usato per pagamenti tra utenti, e un nuovo sistema di compressione farà sì che foto e video presenti su iPad o iPhone occupino meno spazio.

Altri miglioramenti comprendono la capacità di Apple Maps di indicare i limiti di velocità e l'introduzione della funzionalità Do Not Disturb While Driving, che disabilita le notifiche mentre si guida e risponde automaticamente ai messaggi, informando che l'utente al momento è impegnato a guidare e non può rispondere.