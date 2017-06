Microsoft sta preparando altre tre versioni di Windows 10

Arriva Windows 10 Pro for Advanced Pc.

Storicamente, Microsoft ha sempre avuto un debole per la moltiplicazione delle edizioni di Windows, tanto che a suo tempo Steve Jobs ci scherzò sopra sostenendo che un solo Mac OS X racchiude le versioni Home, Professional e qualunque altra.

A quasi due anni dal lancio di Windows 10, sono esattamente 10 le edizioni di questa versione di Windows.

Abbiamo Windows 10 Home, Windows 10 Mobile, Windows 10 Pro, Windows 10 Team, Windows 10 Education, Windows 10 Pro Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise LTSB (Long Term Servicing Branch), Windows 10 Mobile Enterprise, Windows 10 IoT Core e l'ultima, la neonata Windows 10 S.

A causa di un errore in quel di Redmond, dove per sbaglio hanno reso pubblica una build a uso interno, sappiamo però che altre tre edizioni di Windows 10 sono già sulla griglia di partenza.

Come ha scoperto l'utente di Twitter Lakshmi "Tito" Ullu, presto arriveranno Windows Server 2016 ServerRdsh, Windows 10 Pro for Advanced PC e Windows 10 Pro N for Advanced Pc.

I nomi non sono poi così oscuri. Windows Server 2016 ServerRdsh è forse il più chiaro: Windows Server, come si sa, è il nome che Windows prende quando, per l'appunto, si dedica ai server. Rdsh sta per Remote Desktop Sessione Host, e indica il server che ospita programmi per Windows o un intero desktop Windows per i client dei servizi di Desktop Remoto.

Windows Server 2016 ServerRdsh sarà quindi un'edizione particolare dedicata a questo scopo.

Più interessante è Windows 10 Pro for Advanced Pc. Secondo MSPU, si tratta dell'edizione un tempo nota come Windows 10 Pro for Workstation, che ha semplicemente cambiato nome.

In questo caso Windows è ottimizzato per computer particolarmente potenti: si parla di 4 CPU e fino a 6 Tbyte di Ram. Questo Windows 10 dovrebbe usare un nuovo filesystem, sostitutivo rispetto a NTFS: si chiama ReFS, ossia Resilient Filesystem, ed è stato progettato per essere particolarmente robusto e per gestire grandi quantitativi di dati, pur mantenendo la retrocompatibilità.

Windows 10 Pro N for Advanced Pc, a questo punto, non cela più alcun mistero: è semplicemente identica all'edizione precedente, fatti salvi i cambiamenti necessari per accontentare l'Unione Europea e prive del software Microsoft per la riproduzione di contenuti multimediali.