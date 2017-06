Bere caffè previene il cancro

Uno studio dimostra come il consumo di caffè riduca il rischio di sviluppare il carcinomato epatocellulare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-06-2017] Commenti (1)

«Non stiamo dicendo che tutti dovrebbero iniziare a bere cinque tazze di caffè al giorno». Però iniziare la giornata con un buon caffè potrebbe prevenire il cancro.

Ad affermarlo sono alcuni scienziati dell'Università di Southampton e dell'Università di Edimburgo, i quali hanno condotto uno studio nel quale hanno messo in relazione il consumo di caffè e la possibilità di sviluppare un tumore al fegato.

A quanto pare, più caffè si consuma e maggiore è la protezione contro questo tipo di cancro.

«Bere una tazza di caffè in più al giorno è stato associato con una riduzione del 20% del rischio di sviluppare il carcinoma epatocellulare» scrivono i ricercatori.

«Bere due tazze in più è stato associato con una riduzione del 35%, e arrivare fino a cinque tazze è stato associato con un dimezzamento del rischio».

L'effetto protettivo nei confronti del fegato è maggiore se si beve del normale caffè, ma anche il decaffeinato funziona, sebbene in misura inferiore.

Tuttavia, come dicevamo all'inizio, non è il caso di iniziare a bere caffè come se non ci fosse un domani.

«Ci servono ulteriori indagini per capire i danni potenziali di un'assunzione elevata di caffeina, e abbiamo le prove che ciò debba essere evitato da alcuni gruppi di persone, come le donne incinte» spiegano gli scienziati.

«D'altra parte» - continuano - «le nostre scoperte costituiscono uno sviluppo importante, considerate le crescenti segnalazioni di casi di carcinoma epatocellulare e la prognosi negativa che segue la diagnosi».

Nel mondo, infatti, questo tipo di cancro è la seconda causa di morte, ed è specialmente diffuso in Cina e Asia sud-orientale.

«Abbiamo dimostrato che il caffè riduce la cirrosi e anche il cancro al fegato, in base alla dose assunta» conclude il professor Peter Hayes, dell'Università di Edimburgo. «Il caffè è anche noto per la sua capacità di ridurre il rischio di morte dovuto ad altre cause. La nostra ricerca prova che, in quantità moderata, il caffè può essere una medicina naturale meravigliosa».