Le reti di contraffazione online sono in aumento, dal momento che per le organizzazioni criminali nascondersi online è più facile e veloce. A livello mondiale, molte di queste organizzazioni fanno uso di network online non solo per distribuire prodotti contraffatti ma anche per nascondere fabbriche e vendere nel mercato grigio.

Internet consente l'anonimato e molte attività online non vengono regolamentate. Ad esempio, non esistono controlli per garantire che gli operatori di un sito web utilizzino il proprio nome legale, l'indirizzo o il numero di telefono.

Registrare più siti web con diversi registrar in tutto il mondo è relativamente veloce e poco costoso. Questa tecnica è divenuta molto comune per diversi criminali che la utilizzano per assicurarsi che vi sia una copia di backup nel caso i loro siti principali vengano chiusi.

Le reti di contraffazione potrebbero sembrare piccole inizialmente, ma indagando a fondo possono risultare molto complesse. I brand devono controllare se esiste uno schema quando cercano di determinare se si trovano di fronte a un network che ha preso di mira il proprio marchio.

Prima di tutto, dovrebbero fare attenzione alla molteplicità di rivenditori o ai siti web che utilizzano le loro stesse immagini o un linguaggio molto simile per descrivere i prodotti. Inoltre, è necessario cercare i siti registrati dalla stessa persona o azienda - comparare nomi, email, numeri di telefono e tutto quello che si potrebbe copiare.

I brand dovrebbero cercare grandi quantità di prodotti al di sotto del prezzo all'ingrosso, questo potrebbe essere un chiaro campanello d'allarme. I prodotti che non sono conformi agli standard (di confezionamento o del brand), così come i prodotti in vendita in regioni dove non dovrebbero essere venduti, possono suggerire il coinvolgimento di una rete di contraffazione.

Infine, è importante ascoltare i propri partner, poiché possono fornire importanti informazioni, dal momento che conosco i prodotti che interferiscono con i propri canali e sono in conflitto con le policy dei brand che cercano di rispettare.

