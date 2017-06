Il BlackBerry KeyOne e lo schermo che si stacca

Sembra che qualcuno abbia risparmiato sulla colla.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-06-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Il BlackBerry KeyOne sarebbe dovuto essere lo smartphone della rinascita per lo storico marchio e, sulla carta, avrebbe anche potuto farcela.

Il problema è che, non appena è arrivato sul mercato, diversi utenti hanno iniziato a segnalare un difetto davvero serio: lo schermo, di tanto in tanto, si stacca.

Le lamentele hanno raggiunto i forum (come quello di CrackBerry) e YouTube, dove è facile vedere come in certi casi basti piegare un po' lo smartphone perché il display se ne distacchi.

A quanto pare, come spiega JerryRigEverything nel video che riportiamo più sotto, chi ha assemblato lo smartphone s'è dimenticato di incollare lo schermo al corpo del telefono.

Sondaggio Hai cambiato fornitore di banda larga (ADSL o fibra ottica) negli ultimi 5 anni? Sì, una volta Sì, più di una volta No, ma lo farò nei prossimi 12 mesi No, e non lo voglio fare

Mostra i risultati (679 voti)

Leggi i commenti (5)

Alcuni utenti segnalano che non è nemmeno necessario piegare il telefono per causare il distacco dello schermo: per qualcuno è stata sufficiente una caduta da altezza trascurabile, per altri addirittura il display s'è sganciato mentre lo smartphone veniva portato all'orecchio per telefonare.

Né BlackBerry né il produttore dei KeyOne, la cinese TCL, hanno per ora commentato i casi segnalati.