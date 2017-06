Aggiornare Cpu e Ram dei nuovi iMac si può. Ma la garanzia?

L'upgrade è possibile, basta non tenere troppo alla garanzia.

I prodotti Apple sono generalmente noti per essere piuttosto refrattari agli aggiornamenti hardware, anche se si tratta di computer che, in teoria, sono costituiti da componenti modulari.

Ci sono modelli in cui soltanto la Ram può essere sostituita, e altri in cui non si può fare nemmeno quello, perché i chip sono saldati direttamente sulla scheda madre.

L'ultima generazione di iMac, da poco presentata, cambia tutto ciò: come hanno scoperto i ragazzi di iFixit, questi modelli usano Ram e Cpu rimovibili, e dunque in teoria sostituibili.

Ufficialmente tutto ciò non è possibile, e il motivo è evidente: per accedere alla memoria e al processore bisogna fare a pezzi l'iMac superando le oggettive difficoltà che l'operazione comporta, come per esempio la rimozione dell'intero schermo.

Se però ci si sente in grado di farlo, ecco che è quantomeno possibile operare su due componenti fondamentali del Pc, migliorandoli.

Va da sé, naturalmente, che un simile atto d'aggressione dei confronti dell'iMac viene visto come tale da Apple, e di conseguenza invalida la garanzia.

Quindi, se si fa a pezzi il proprio Mac nel tentativo di renderlo più efficiente ma poi non si riesce più a metterlo insieme o l'operazione danneggia qualcosa, allora i (non pochi) soldi sborsati per l'acquisto saranno persi per sempre.