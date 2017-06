Xbox One X, giochi in vero 4K

Microsoft svela la nuova console, che surclassa in potenza tutte le concorrenti.

È stata forse l'annuncio più atteso dell'ultimo E3 la nuova versione della console di Microsoft, sinora nota con il nome in codice di Project Scorpio e ora rivelata chiamarsi Xbox One X.

Arriverà nei negozi il prossimo 7 novembre e costerà 499 dollari e offrirà una potenza di calcolo superiore non soltanto a quella della Xbox One originale, ma anche a quella della PlayStation 4 Pro.

Processore Amd octa-core x86 a 2,3 GHz, Gpu da 6 TeraFlops, 12 Gbyte di Ram Ddr 5 e larghezza di banda di 360 Gbyte/s permetteranno di visualizzare giochi in risoluzione 4K (o, come dice Microsoft, «il vero 4K») a 60 frame al secondo.

L'hardware della console comprende anche un hard disk da 1 Tbyte e un lettore ottico Blu-ray 4K Uhd.

Per evitare di rendere immediatamente obsoleta la Xbox One, gli accessori per la Xbox One X saranno retrocompatibili e anche i giochi già presenti sulla vecchia console saranno utilizzabili.

Microsoft afferma che la Xbox One X è la più piccola Xbox mai creata, e sottolinea come il calore prodotto sia gestito in maniera innovativa, almeno per il settore delle console.

Viene infatti smaltito grazie a un sistema di dissipazione a liquido a vapor chamber, finora visto all'opera soltanto sui Pc dedicati al gaming.

Per quanto riguarda i titoli che accompagneranno la console al lancio, Microsoft ha svelato Forza Motorsport 7 (che sarà già disponibile il 7 novembre) e una demo di Metro: Exodus, su cui i lavori sono ancora in corso.

Durante l'E3 ci sono stati assaggi anche del prossimo titolo della serie Assassin's Creed, Assassin's Creed: Origins, ambientato in Egitto, e di PlayerUnknown's Battlegrounds.