Il link che infetta il Pc senza nemmeno dover cliccare

Qual è il motivo principale che ti può far desistere (oppure no) dal compiere un acquisto online? La scarsa accessibilità del sito di ecommerce. I tempi di consegna non certi. La scomodità di dover rimanere a casa o di dover concordare la consegna con il corriere. La possibilità che il pacco vada perso, se la spedizione non è tracciata. La poca fiducia riposta nel negozio online. Il prezzo maggiore del prodotto. Le spese di spedizione elevate. Il sovrapprezzo applicato per la spedizione contrassegno. La scomodità di dover rispedire il pacco qualora la merce ricevuta sia danneggiata o difettosa. La maggior difficoltà a far valere le condizioni di garanzia. L'impossibilità di trattare sul prezzo o di chiedere uno sconto. La poca fiducia riposta nei sistemi di pagamento online disponibili.

Mostra i risultati (1830 voti)