Con il Logitech G Powerplay non si rischia più di restare a corto di energia.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-06-2017] Commenti (2)

I tappetini per mouse, che un tempo ornavano pressoché ogni scrivania, con l'andar del tempo sono divenuti merce sempre più rara.

Logitech ha deciso di riportare in auge questo accessorio, ma adattandolo ai tempi: il Logitech G Powerplay non è più un semplice piano d'appoggio ma una base di ricarica senza fili per evitare che il mouse wireless resti senza energia proprio sul più bello.

In un ambiente d'ufficio forse tutta questa tecnologia - per sviluppare la quale l'azienda svizzera afferma di aver impiegato quattro anni - sarebbe forse sprecata, e infatti il tappetino che ricarica il mouse fa parte della linea Powerplay, dedicata ai videogiocatori.

Sondaggio Come ti colleghi a Internet da casa? Fibra ottica 300 Mega o superiore Fibra ottica 100-200 Mega Fibra ottica 20-50 Mega Fibra ottica 10 Mega Adsl 20 Mega o superiore Adsl fino a 10 Mega Adsl fino a 5 Mega Adsl fino a 2 Mega Smartphone Chiavetta Via Satellite Wi-Max

Mostra i risultati (1153 voti)

Leggi i commenti (1)

Disponibile con una serie di mouse compatibili, il tappetino adotta una soluzione proprietaria per ricaricare le periferiche wireless: in questo modo è l'intera superficie a funzionare come caricabatterie e non soltanto un angolo della stessa, come accade per certe soluzioni concorrenti.

Il Logitech G Powerplay arriverà sul mercato in agosto e costerà 99,99 dollari. I primi due mouse compatibili saranno il G903 e il G703, che costeranno rispettivamente 149,99 dollari e 99,99 dollari. Saranno in vendita entro la fine di giugno.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)