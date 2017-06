Vita personale e lavoro: equilibrio o integrazione?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-06-2017] Commenti

Secondo i risultati del recente sondaggio The Way We Work condotto da Unify su 9.000 knowledge worker volto a conoscere le preferenze dei dipendenti in tema di modalità di lavoro, ben il 70% degli intervistati ha confermato che vorrebbe mantenere sempre separati vita personale e lavoro.

E questo risultato non cambia in base all'età, persino le generazioni più giovani e "sempre connesse" desiderano mantenere tale distinzione. Infatti, il 64% dei ragazzi tra i 16-24 anni e gli over 55, con il 74% dichiarano di privilegiare questa separazione.

Quello che è innegabile è che il mondo del lavoro si evolve rapidamente. Il 74% degli intervistati ritiene che la tecnologia, Internet e i social media abbiano cambiato radicalmente il modo in cui ci comportiamo in ufficio e che l'ambiente di lavoro ideale deve essere innovativo e stimolante.

Il "posto" di lavoro ha perso importanza: il 69% dei dipendenti conferma che avere un luogo fisico è meno prioritario che in passato e il 49% dichiara che la sua azienda si avvale di tecnologia e strumenti di comunicazione piuttosto che di uffici e sedi, tant'è che la maggioranza desidera aumentare il tempo trascorso fuori dal tradizionale ambiente lavorativo.

Non solo, il 52% afferma di operare in team virtuali molto più di frequente che in passato e il 42% ritiene che questo tipo di collaborazione può essere addirittura più efficace rispetto ai tradizionali incontri fisici. In questo contesto, viene evidenziata anche l'importanza del video: il 68% degli intervistati ne conferma la validità se associato all'audio.

Quindi, la tecnologia appare alla base della rivoluzione del posto di lavoro. Emerge chiaramente il desiderio della forza lavoro di poter godere di una superiore flessibilità, che non solo garantisce un miglior equilibrio tra vita personale e lavorativa, ma anche una maggiore creatività e la possibilità di attingere a competenze diverse, oltre a favorire il processo decisionale.



I dati della ricerca trovano corrispondenza anche in Italia. Secondo l'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano sono già 250mila (circa il 7% del totale di impiegati, quadri e dirigenti) gli "smart worker" che possono definire a propria discrezione dove, quando e con quali strumenti lavorare.

Nel nostro Paese, a formare questo gruppo sono per lo più uomini (69%) con un'età media di 41 anni, residenti al Nord (52%, contro il 38% al Centro e il 10% al Sud), che apprezzano particolarmente i benefici nello sviluppo professionale, nelle prestazioni lavorative e nel work-life balance di questa nuova modalità di lavoro rispetto a coloro che operano secondo quelle tradizionali.



In qualità di fornitore di servizi di comunicazione e collaborazione, cosa dovremmo dedurre da questi risultati?

• Basta parlare di integrazione tra vita e lavoro: i knowledge worker desiderano una netta distinzione tra le due cose e vorrebbero poter disporre delle tecnologie necessarie per mantenere questa separazione;



• I dipendenti riconoscono che la tecnologia è un asset prezioso e faranno uso tutti gli strumenti a loro consentiti per scegliere il modo di lavorare;

• Ci saranno sempre momenti in cui il lavoro sconfinerà nel "tempo personale", ma le nuove tecnologie disponibili permettono di svolgere la propria attività senza imporre una determinata presenza fisica.

A cura di Sandro Profeti, Unify Italy