Google Drive ora fa il backup dell'intero Pc

Backup and Sync copia nel cloud tutte le cartelle del computer.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-06-2017] Commenti (1)

Google Drive è uno dei servizi più apprezzati e utilizzati di Google: permette di accedere ai propri file da qualunque posizione e offre un luogo sicuro in cui conservare i file più preziosi.

A partire dal prossimo 28 giugno, Google Drive offrirà un servizio in più: la possibilità di fare il backup dell'intero computer.

In quella data, infatti, Google lancerà Backup and Sync, uno strumento appositamente progettato per effettuare il backup nel cloud di tutto il Pc e che sostituirà l'attuale applicazione Google Drive per PC e Mac.

Backup and Sync permetterà di indicare cartelle già esistenti sul sistema delle quali effettuare il backup su Google Drive: si tratta di una modalità più comoda di quella attuale, che si affida invece a cartelle create ex novo appositamente per conservare il materiale da copiare nel cloud.

Inoltre offrirà un sistema di sincronizzazione intelligente: i file non avranno bisogno di essere fisicamente presenti su tutti i dispositivi sincronizzati, ma verranno scaricati in locale alla bisogna. È quindi chiaro che per funzionare al meglio è necessario avere sempre a disposizione una connessione a Internet, pena il rischio di non riuscire ad accedere proprio a quel file di cui c'è bisogno.

Sondaggio Che rapporto hai con il backup? Con che frequenza lo fai? Ogni giorno Ogni settimana Solo una volta al mese Quando mi ricordo Praticamente mai

Mostra i risultati (1218 voti)

Leggi i commenti (22)

Backup and Sync è dedicato agli utenti privati - mentre per quelli aziendali verrà sviluppata una soluzione chiamata Drive File Stream, che andrà a integrarsi nella G Suite - e naturalmente non dà il meglio di sé con quanti utilizzano soltanto i 15 Gbyte gratuiti offerti da Google Drive: diventa invece più utile a quanti si sentono di spendere 1,99 euro al mese per 100 Gbyte, 9,99 euro al mese per 1 Tbyte, o 99,99 euro al mese per 10 Tbyte.