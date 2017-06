L'Intelligenza Artificiale che gioca benissimo a Pac-Man

L'algoritmo di Microsoft gioca meglio di qualsiasi umano.

Ci sono campi in cui le intelligenze artificiali ancora faticano a eguagliare le prestazioni dell'uomo.

Una delle attività che le macchine fino a oggi hanno trovato davvero impegnativo è nientemeno che Ms. Pac-Man, secondo e popolare videogioco della serie di Pac-Man.

Ora, però, le cose sono cambiate: un gruppo di ricercatori canadesi, appartenenti a una startup acquisita da Microsoft, ha realizzato un algoritmo per l'intelligenza artificiale che non solo è in grado di giocare a Ms. Pac-Man, ma è addirittura riuscito a ottenere il massimo punteggio mai raggiunto, 999.990 punti.

Per ottenere tale risultato, i ricercatori hanno diviso il problema principale - riuscire a battere il videogioco - in problemi più piccoli e più semplici, e li hanno suddivisi tra 150 "agenti" di intelligenza artificiale.

«L'idea di farli lavorare su pezzi diversi per ottenere un risultato comune è molto interessante» commenta Doina Precup, professore associato di informatica alla McGill University di Montreal, rimasto impressionato dal risultato raggiunto.

Alcuni agenti lavoravano sul metodo migliore per ottenere una specifica pallina, e venivano ricompensati quando ci riuscivano; altri invece avevano il compito di elaborare le strategie migliori per evitare i fantasmi.

Infine, un agente "supervisore" aveva il compito di raccogliere i suggerimenti dei sottoposti e metterli in pratica, prendendo la decisione definitiva sul movimento di Ms. Pac-Man tenendo conto non soltanto di quanti agente suggerivano una data mossa, ma anche di quanto intensamente ciascuno desiderava che venisse compiuta.

«Per esempio» - spiega Microsoft - «se 100 agenti volessero andare a destra perché è il percorso migliore per raggiungere la pallina, ma tre volessero andare a sinistra perché a destra c'è un letale fantasma, il supervisore darebbe più peso a quelli che hanno notato il fantasma e vogliono andare a sinistra».

Tutto questo lavoro non è fine a sé stesso: riuscire a gestire un gioco imprevedibile aiuta a capire come sviluppare un'intelligenza artificiale che possa affrontare situazioni nel mondo reale, per sua natura imprevedibile.