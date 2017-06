Il caso del sindacalista che criticava gli stipendi d'oro

La NSA non spiava solo i cittadini USA ma anche i governi di Francia, Germania e Italia. Qual è la tua reazione di fronte a questa notizia? (se vuoi dare risposte multiple o commentare ulteriormente, usa il forum) Sono profondamente indignato: come si sono permessi? Sono stupito che gli USA siano arrivati a questo punto. In fondo lo fanno per prevenire gli attentati; quindi li giustifico, almeno parzialmente. Non mi sorprende. E' da un po' che l'Europa non conta più un tubo. Accidenti! Avranno ascoltato anche le telefonate con la mia fidanzata/o. I nostri politici non hanno nulla di più importante di cui preoccuparsi? Lo so perfino io che i telefoni sono spiati, figuriamoci i terroristi. Avevano ragione quelli di Zeus News, quando già nel 2001 scrivevano di Echelon.

Mostra i risultati (2446 voti)