Banda larga, scontro assurdo fra Tim e Governo

Il governo Renzi (ma a dire il vero anche i precedenti governi Letta, Monti e Berlusconi si sono comportati allo stesso modo) ha sempre fatto pressioni su Telecom Italia perché si accelerassero i piani di cablatura di tutto il Paese, soprattutto delle zone periferiche, montuose e rurali, in particolare nel Mezzogiorno.

Per anni Telecom Italia ha fatto orecchie da mercante, sostenendo di non poter impegnare troppe risorse in zone a scarsa redditività, con evidente malcontento da parte dell'esecutivo.

Ora però che Tim, non solo tagliando molti costi ma anche sacrificando gli utili dell'anno in corso e del prossimo, si è finalmente decisa a investire, il Governo l'ha redarguita pesantemente.

È proprio questa la sostanza dell'assurda polemica fra Tim (con il suo Ad Flavio Cattaneo) e il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle comunicazioni Antonello Giacomelli.

A Giacomelli non va giù il fatto che l'azienda sia tornata sulle proprie decisioni e abbia approntato un piano d'investimento per le cosiddette "zone bianche" a rischio di mercato: tale retromarcia danneggerebbe infatti gli investimenti decisi da Open Fiber, società dell'Enel che è comunque un'azienda privata a tutti gli effetti, sia pure controllata dallo Stato.

Il problema è che se Tim desse ascolto a Giacomelli e decidesse di non investire nelle zone "a rischio di mercato", in queste zone si realizzerebbe un monopolio di fatto, né più né meno di quello esercitato sulla rete di rame da Telecom Italia e che è sempre stato contestato a questa azienda.

Rimane, comunque, il fatto che il Governo non ha strumenti legali per impedire a Tim di investire in tutto il Paese.