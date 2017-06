Il laptop di Lenovo che si arrotola come un tappetino

E si controlla con i comandi vocali.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-06-2017] Commenti

La cinese Lenovo sembra avere un debole per la presentazione di dispositivi originali e innovativi.

L'ultima trovata, svelata durante un evento a New York è il concept per un laptop che, in luogo delle solite cerniere per richiudere il coperchio sulla tastiera, adotta uno schermo flessibile che si arrotola come un tappetino.

Il concept mette in evidenza anche il trackpoint che è una sorta di marchio di fabbrica dei portatili ThinkPad (ed ereditato da Ibm), ma accetta anche comandi vocali e può essere utilizzato come un normale blocco note, scrivendo direttamente sullo schermo con lo stilo.

Per ottenere questo risultato, Lenovo afferma che sono necessari dei «materiali avanzati», ma preferisce non scendere nei dettaglio, lasciando quindi tutti a chiedersi quale tecnologia venga messa in campo.

Sondaggio Come ti colleghi a Internet da casa? Fibra ottica 300 Mega o superiore Fibra ottica 100-200 Mega Fibra ottica 20-50 Mega Fibra ottica 10 Mega Adsl 20 Mega o superiore Adsl fino a 10 Mega Adsl fino a 5 Mega Adsl fino a 2 Mega Smartphone Chiavetta Via Satellite Wi-Max

Mostra i risultati (1180 voti)

Leggi i commenti (1)

La vera domanda che vale la pena porsi è tuttavia: diventerà mai realtà?

Concept e prototipi di dispositivi con schermo flessibile sono apparsi in più di un'occasione, ma ancora non hanno invaso il mercato: in alcuni casi non hanno resistito a un utilizzo nel "mondo reale", in altri il passaggio dal concetto alla realizzazione fisica non ha soddisfatto le aspettative.