Vecchi smartphone, WhatsApp ci ripensa (ma non troppo)

Per Blackberry e Windows Phone 8 il supporto è prorogato fino al 2018, ma altri sistemi non saranno supportati già dal 30 giugno 2017.

21-06-2017

Nessuna app è eterna: chi si ostina a usare un vecchio smartphone (magari perfettamente funzionante) alla stratosferica distanza di cinque, sei, o addirittura sette anni dall'acquisto è col tempo destinato a veder ridursi drasticamente il parco software a sua disposizione.

Tra le app che, da qualche tempo in qua, stanno iniziando a lasciare indietro le piattaforme più datate c'è l'utilizzatissima WhatsApp.

All'inizio dell'anno è già cessato il supporto all'iPhone 3GS, a iOS 6, alle versioni di Android precedenti la 2.3.3 e a Windows Phone 7; ora è la volta di lasciar cadere nell'oblio una nuova piattaforma.

A partire dal 30 giugno WhatsApp non sarà più supportato sui sistemi Nokia Symbian S60: pertanto, chi usa ancora un dispositivo con questo sistema e desidera continuare ad adoperare l'app di messaggistica farà bene, su consiglio di WhatsApp stessa, a cambiare telefono.

I piani originari prevedevano che il 30 giugno 2017 cessasse anche il supporto a BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e precedenti.

Di recente però WhatsApp ha cambiato idea e ha deciso di graziare questi sistemi, concedendo una piccola proroga: il supporto cesserà soltanto il 31 dicembre 2017.

È bene sapere che la tabella di marcia non si ferma alla fine di quest'anno: già è stato deciso che, a meno di cambi in corsa, il 30 giugno 2018 verrà dismesso Nokia Symbian S40 e che il 1 febbraio 2020 sarà la volta di Android 2.3.7 e versioni precedenti.

Allo scoccare delle date indicate è molto probabile che WhatsApp cessi semplicemente di funzionare: il sito ufficiale afferma infatti che gli utenti «non potranno più usare WhatsApp» sulle piattaforme elencate.

Non è detto però che il blocco sia istantaneo. È possibile infatti che per un po' le funzionalità di base continuino a essere disponibili, sebbene non sia possibile sapere per quanto: «alcune caratteristiche potrebbero smettere di funzionare in qualsiasi momento» una volta terminato il supporto alla piattaforma, come afferma WhatsApp stessa.