Fireball, il malware cinese che ha infettato 250 milioni di Pc

È molto più diffuso di quanto WannaCry sia mai stato.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-06-2017] Commenti

Si chiama Fireball (palla di fuoco) la più recente minaccia per i computer con Windows.

Identificata da CheckPoint sin dall'inizio del mese, avrebbe già infettato oltre 250 milioni di Pc in tutto il mondo, una cifra che fa sembrare WannaCry (che al massimo della diffusione aveva colpito 200.000 macchine) opera di dilettanti.

A quanto pare ha un'origine cinese e approda sui Pc per lo più quando si scaricano software da fonti sospette, come giochi o film piratati.

Dopo aver infettato un computer prende di mira il browser, facendo in modo che punti verso certi siti dai quali i suoi creatori ottengono ricavi tramite i banner pubblicitari: per esempio può cambiare il motore di ricerca di default sostituendo Google con Trotux, che esteticamente gli assomiglia.

Le sue capacità però non si fermano qui: è anche in grado di scaricare ulteriori malware ed eseguire codice arbitrario sui computer infetti, fino a prenderne il controllo completo.

Sondaggio Hai cambiato fornitore di banda larga (ADSL o fibra ottica) negli ultimi 5 anni? S, una volta S, pi di una volta No, ma lo far nei prossimi 12 mesi No, e non lo voglio fare

Mostra i risultati (732 voti)

Leggi i commenti (5)

In altre parole, per ora Fireball si è comportato in maniera "gentile" limitandosi a dirottare il browser, ma potrebbe compiere molti più danni.

Microsoft è a conoscenza del problema ma ritiene che Check Point abbia sovrastimato, e di molto, il pericolo: di recente il gigante di Redmond ha ribattuto che le macchine infette nel mondo siano un po' 5 milioni, per la maggior parte in India e in Cina.

A seguito delle dichiarazioni di Microsoft, e in collaborazione con quest'ultima, Check Point ha ricontrollato i propri dati.

«Abbiamo cercato di ricalcolare il numero delle infezioni» ha raccontato Maya Horowitz, di Check Point. «Dai dati recenti abbiamo appurato che sono almeno 40 milioni i Pc infetti, ma potrebbero essere molti di più».

Qualunque sia la cifra esatta, la minaccia è comunque più vasta di quella rappresentata da WannaCry al suo picco.