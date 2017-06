Le torri di Amazon per i droni

Sorgeranno in ogni città e da lì partiranno i robot volanti per le consegne.

Da tempo Amazon sogna di affidare le consegne ai droni, che in un futuro non troppo lontano dovrebbero sostituire completamente i corrieri.

Perché il sogno si tramuti in realtà non basta però avere a disposizione una flotta: è anche necessario disporre di un "base" da cui partire e dalla quale rapidamente raggiungere ogni destinazione.

Come i corrieri hanno le loro sedi, così i droni di Amazon avranno un giorno le loro torri: edifici cilindrici che svetteranno nel cuore delle città, come colombaie tecnologiche, e da cui i droni spiccheranno il volo verso i destinatari dei pacchi.

Al momento, il progetto è ben lungi dalla realizzazione: per ora Amazon ha soltanto registrato il brevetto che protegge l'idea, definita Multi-level Fullfillment Center for Unmanned Aerial Vehicles.

La torre dei droni occuperebbe in verticale lo spazio che i tradizionali magazzini occupano in orizzontale, e sarebbe quindi più adatta per la costruzione nelle affollate città moderne.

Disporre inoltre di alcune di queste strutture in ogni città permette di ovviare alla scarsa autonomia dei droni, che non sono ancora in grado di operare per lunghi periodi: se le cose andranno come Amazon spera, prepariamoci a un futuro di città costellate di torri come i centri medievali, ma da cui partono e arrivano stormi di postini robot.