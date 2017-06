Gmail smetterà di spiare i messaggi degli utenti

Google annuncia: non analizzeremo più le email per mostrare banner pubblicitari mirati.

Gmail è un servizio di webmail usato da oltre un miliardo di utenti che ne apprezzano la flessibilità e l'efficienza delle diverse funzioni.

Tuttavia la maggioranza dei suoi utenti probabilmente dimentica un dettaglio che farebbe inorridire qualunque difensore della privacy: sin da quando è nato, Gmail passa al setaccio i messaggi degli utenti per proporre loro messaggi pubblicitari mirati.

Non che sia un mistero: questo comportamento è chiaramente indicato nelle condizioni d'uso che bisogna accettare quando si sottoscrive un nuovo account, e diventa evidente non appena si inizia a utilizzare il servizio.

Se dal punto di vista di un utente domestico tutto ciò è probabilmente tollerabile, gli utenti aziendali sono invece storicamente meno inclini a lasciare che Google curiosi nelle loro email: e infatti, per non perdere gli utenti professionali, Google da sempre tiene a far sapere che chi usa Gmail come parte della G Suite - l'offerta business di strumenti per la produttività - può dormire sonni tranquilli, perché nessuno metterà mai il naso tra i suoi messaggi.

Questa disparità di trattamento tra utenti privati e utenti professionali è però adesso giunta al termine: con un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato che smetterà di sondare le email degli utenti privati al fine di proporre loro banner mirati.

Il cambio avverrà nel corso dei prossimi mesi e «porterà le pubblicità di Gmail in pari con il modo in cui personalizziamo le pubblicità per gli altri prodotti Google».

Chi sperava che l'annuncio portasse con sé la fine dei banner in Gmail resterà quindi forse deluso: le pubblicità resteranno, ma almeno non saranno più frutto di un'attenta cernita delle email.

Saranno invece frutto di un'attenta cernita di tutti gli altri dati che Google possiede: la cronologia di navigazione, quella relativa a YouTube, le attività condotte con Chrome se si è effettuato il login, e via dicendo. Ma i messaggi saranno al sicuro.