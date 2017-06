L'iride artificiale che si comporta come quella vera

Reagisce alla luce proprio come fa un occhio organico.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-06-2017] Commenti

L'iride dell'occhio ha una funzione fondamentale: regolare la quantità di luce che colpisce la retrostante retina.

Si capisce quindi che, sulla strada che porta alla creazione di un occhio artificiale, la realizzazione di una buona iride è fondamentale: non solo troppa luce può danneggiare la retina, ma la sua regolazione permette di avere una vista migliore anche in condizioni di luminosità non ottimali.

Un gruppo di scienziati del Politecnico di Tampere, in Finlandia, è riuscito a creare un'iride artificiale che risponde alla luce esattamente come l'iride umana, adattandosi automaticamente alla quantità di luce presente nell'ambiente.

Il segreto sta in un particolare elastomero cristallino liquido, che reagisce alla luce.

L'uso di questo materiale insieme a tecniche di fotoallineamento ha permesso di creare un dispositivo che posiziona con precisione le molecole liquide in direzioni predeterminate, con una tolleranza di pochi picometri.

Sondaggio Quando partecipi a una discussione, che cosa ti infastidisce al punto da spingerti ad abbandonarla? L'accorgermi che l'argomento che mi interessa viene trattato con troppa superficialità. Scoprire che un mio interlocutore cerca di convincermi della sua idea anziché confrontarsi sul tema. Trovare, fra le persone con cui discuto, qualcuno arrogante e supponente. Vedere che alcuni si esprimono in un pessimo italiano. Notare che l'interlocutore si basa su fatti palesemente fasulli per motivare le sue affermazioni.

Mostra i risultati (2505 voti)

Leggi i commenti (29)

«La nostra iride artificiale» - spiega Arri Priimägi, professore associato presso il Politecnico - «ricorda un po' una lente a contatto. Il suo centro si apre e si chiude in base alla quantità di luce che lo colpisce».

Sebbene i risultati siano promettenti, c'è ancora del lavoro da fare: il primo passo è migliorare la sensibilità dell'iride artificiale, così che possa percepire anche le più piccole variazioni di luminosità.

Poi bisognerà fare in modo che la tecnologia funzioni in un ambiente acquoso, e solo allora si potrà trasformare il prototipo in un dispositivo biomedico, pronto per essere impiantato in quanti ne abbiano bisogno.