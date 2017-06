Bug critico nei processori Intel più recenti

Può causare comportamenti erratici da parte del sistema e anche perdite di dati.

Se avete un processore Intel recente, costruito su architettura Kaby Lake o Skylake, e notate che di tanto in tanto il vostro Pc si comporta in maniera strana o che quel file che avete salvato con tanta cura è misteriosamente corrotto, ci sono buone probabilità che la Cpu sia afflitta da un bug.

Il problema è stato identificato dal Progetto Debian ed è presente nei chip Intel Core di sesta e settima generazione (oltre che negli Xeon v5 e v6 e in alcuni Pentium), ma non in tutti: soltanto in quelli nei quali è abilitato l'hyperthreading (generalmente attivo di default).

«Quando attivato, il difetto può portare il sistema a comportarsi in modo imprevedibile: può causare malfunzionamenti, quali comportamenti erronei delle applicazioni e del sistema, corruzione di dati e perdite di dati» si legge nell'avviso.

Sebbene sia ancora poco chiaro ciò che innesca il verificarsi del problema, è evidente che la causa di tutto sta nel microcodice interno al processore e che si può evitare il bug disabilitando l'hyperthreading agendo sulle impostazioni del Bios/Uefi.

Ovviamente, disabilitare l'hyperthreading significa perdere una parte delle funzionalità del processore: per riportare il sistema alla piena funzionalità occorre quindi aspettare un aggiornamento correttivo da Intel.

Al momento in cui scriviamo l'azienda di Santa Clara ha già fornito l'update ad alcuni partner, e presto dovremmo vedere la pubblicazione di aggiornamenti per i Bios/Uefi.

Per sapere se si è affetti dal problema, si può controllare se il proprio processore è dotato di hyperthreading sul sito di Intel, che elenca tutti i modelli di Cpu Skylake o Kaby Lake.