Nintendo ci riprova con lo Snes Classic Mini

Torna l'operazione nostalgia con la versione mini della storica console a 16 bit, completa di 21 giochi.

Lo Snes Classic Mini in versione europea

Era solo questione di tempo: dopo lo strepitoso successo del Nes Classic Mini, Nintendo non poteva lasciarsi scappare l'occasione di fare nuovamente leva sulla nostalgia con una nuova edizione del Super Nintendo.

E infatti, eccolo qui: lo Snes Classic Mini - in versione americana, europea e giapponese - arriverà il prossimo 29 settembre nei negozi, al prezzo di 79,99 dollari negli Usa.

Come già il predecessore, lo Snes Mini avrà tutta una serie di giochi integrati: si tratta di 21 titoli, da Super Mario World a Super Castlevania 4, da Super Ghouls'n Ghosts a The Legend of Zelda: A Link to the Past, passando per i grandi classici dell'epoca d'oro di Nintendo.

Il lancio del Nes Classic Mini, nonostante il grande apprezzamento da parte degli utenti, fu funestato da un problema: Nintendo aveva pensato che l'idea di rilanciare una console storia fosse buona, ma non aveva capito che era ottima.

Così produsse soltanto circa 2,3 milioni di console, che in appena sei mesi sono andate esaurite e hanno dato vita a una sorta di mercato parallelo su siti come eBay, dove tuttora sono in vendita a prezzi esagerati.

Per il lancio dello Snes Classic Mini Nintendo ha fatto sapere di aver messo in produzione «un numero considerevolmente più alto» di console, anche se ha preferito non sbilanciarsi sul quantitativo esatto. In ogni caso, la produzione continuerà per lo meno fino alla fine di dicembre.

C'è un'altra caratteristica, significativa per i giocatori, che differenzia lo Snes Classic Mini dal Nes Classic Mini: mentre quest'ultimo era dotato di controller con un cavo lungo appena 60 centimetri, il nuovo Snes offrirà cavi lunghi 1,5 metri, decisamente più comodi, e integrerà nella confezione già due controller.

Infine, un dettaglio curioso: tra i giochi presenti nello Snes Classic c'è anche Star Fox 2, un gioco che non è mai stato rilasciato quando lo Snes originale era in vendita.

Si tratta del seguito di Star Fox, conosciuto in Europa come Starwing.

Il suo sviluppo era praticamente completo nel 1995 e Nintendo stava già pensando al lancio, ma proprio in quel periodo Sony rilasciò la prima PlayStation e Sega il Saturn, in confronto ai quali la grafica della vecchia console a 16 bit non poteva reggere. Così Star Fox 2 venne accantonato e gli sforzi vennero concentrati sul Nintendo 64, già in sviluppo (e che sarebbe uscita nel 1996).



Ora Nintendo l'ha ripescato, ripulito, completato e incluso nella confezione insieme al predecessore.