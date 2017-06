Le pinze per barbecue di Star Wars

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-06-2017] Commenti

Siamo ormai nel pieno del clima estivo e vacanziero, perché, si sa, la vacanza comincia già dai preparativi, facendoci sentire già lì con la mente. Alberghi, voli e traghetti ormai sono già stati prenotati, ma mancano le ultime cose, quelle che daranno il tocco in più all'estate. Cosa mettono, quindi, nel carrello estivo gli utenti europei? In collaborazione con il sito Regali.it facciamo un bilancio delle preferenze negli acquisti dei suoi utenti europei negli ultimi 60 giorni.

Gli utenti olandesi sembrano essere particolarmente appassionati di barbecue. Qui, infatti, i prodotti più richiesti hanno tutti a che fare con la griglia. Sul gradino più alto del podio si piazza la padella forata per griglia. L'articolo continua qui sotto.

Anche in Italia l'oggetto più richiesto in questo periodo, ha a che fare con il barbecue, si tratta, infatti, delle pinze per barbecue Star Wars , un accessorio originale per divertenti barbecue in compagnia, perché, si sa, non è davvero festa se non si griglia qualcosa!

Le pinze sono dotate di audio che ripropone i suoni delle spade laser di una delle saghe di fantascienza più amate, riscuotendo successo anche in altri paesi, come Svezia e Olanda. Dunque, in Europa si prospetta un'estate di grigliate con... Darth Vader!

Per gli italiani, però, estate è anche sinonimo di acqua. Che si tratti di mare, piscina o lago, non può mancare qualche nuotata. Al secondo posto tra i must have dell'estate, si trovano i materassini gonfiabili a forma di frutta tropicale. A sorpresa anche gli olandesi hanno mostrato interesse per i materassini.

Dulcis in fundo, la Svezia. Cosa avrà attirato maggiormente l'attenzione del popolo svedese? Al primo posto troviamo il set da bar "Caipi", con due bicchieri da caipirinha, cannucce corte nere, misurino da bar di acciaio inox, pestello di legno per sminuzzare la menta in maniera professionale, e le ricette per la caipirinha. Un'estate ricca di feste un po' alticce in Scandinavia!