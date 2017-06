Instagram ora permette di archiviare le foto senza cancellarle

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-06-2017] Commenti

Instagram sta avendo un boom notevole e ha raggiunto i 700 milioni di utenti attivi mensili; gli ultimi 100 milioni li ha aggiunti negli ultimi quattro mesi.

Intanto ha debuttato da poco la nuova funzione Archivia, che è una sorta di compromesso per chi ha pubblicato delle foto che non vuole più condividere ma al tempo stesso non vuole perdere per sempre, o per chi per esempio vuole ripulire temporaneamente il proprio profilo Instagram, per esempio in vista di un colloquio di lavoro.

Archivia non cancella nulla e conserva tutti i "Mi piace" e i commenti, ma rende una foto visibile solo al proprietario dell'account; inoltre questa scelta è reversibile.

Per archiviare una foto basta selezionarla, toccare l'icona dei tre puntini in alto a sinistra e poi toccare Archivia, che è la prima voce del menu.

Per recuperare una foto archiviata, basta toccare l'icona dell'omino in basso a destra, poi toccare l'icona dell'orologio che gira al contrario che si trova in alto a destra: compare l'elenco delle foto archiviate, che si possono rendere di nuovo pubbliche toccando Mostra sul profilo.

Fonte aggiuntiva: Engadget.