I fidget spinner Bluetooth che esplodono

Negli Usa già due giocattoli hanno preso fuoco mentre erano sotto carica.

Se non sapete che cosa sia un fidget spinner, probabilmente avete vissuto in una caverna fino a oggi.

Questi figli illegittimi delle trottole, ufficialmente presentati sotto la seriosa nomea di antistress, sono diventati il passatempo del 2017, affascinando soprattutto bambini e ragazzi.

Accanto ai modelli più tradizionali, che più che ruotare intorno al cuscinetto centrale non fanno, si sono aggiunti quelli dotati di un numero variabile di bracci, di luci, di suoni e persino di connessione Bluetooth e altoparlanti.

Proprio questi ultimi sono ora finiti al centro dell'attenzione perché si sono rivelati tutt'altro che rasserenanti: hanno infatti cominciato a esplodere.

Le prime notizie di fidget spinner esplosivi sono arrivate dagli Usa, in Alabama dove un ragazzino stava ricaricando le batterie interne del proprio giocattolo Bluetooth quando questo ha preso fuoco, rovinando per fortuna soltanto una piccola sezione di moquette.

Stando alle testimonianze del proprietario e della madre, l'oggetto era in carica da meno di quarantacinque minuti quando d'improvviso dal corpo si sono levate della fiamme e il ragazzino, spaventato, ha iniziato a urlare.

«Entro cinque o dieci minuti avremmo lasciato la casa per tornare a sera» ha raccontato la madre. «Grazie a Dio quella mattina eravamo in ritardo, ma voglio che tutti si rendano conto del rischio perché molti mi hanno chiamato dicendomi che il loro figlio ha lo stesso fidget spinner».

La donna ha anche cercato di risalire al produttore per far presente il proprio caso, ma non è riuscita a ottenere nulla: sul prodotto ha trovato soltanto l'indicazione Made in China.

Il caso non è l'unico: in Michigan un altro fidget spinner Bluetooth è esploso durante la ricarica.

In entrambe le situazioni, fortunatamente i proprietari erano nelle vicinanze e hanno potuto intervenire immediatamente spegnendo il principio d'incendio.

Se invece avessero lasciato in carica l'oggetto e si fossero allontanati, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.