10 anni di iPhone

E Steve Ballmer rideva e criticava.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2017] Commenti (2)

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Dieci anni fa, il 29 giugno 2007, veniva messo in vendita il primo iPhone, rivelato al pubblico da Steve Jobs di Apple il 9 gennaio 2007. Oggi è facile considerarlo un prodotto che non poteva fallire, ma è importante ricordare quanto era limitato al suo debutto.

L'iPhone era infatti costosissimo, era disponibile soltanto con un unico operatore telefonico statunitense, e aveva una connessione dati lentissima (inferiore al 3G attuale). Non c'era GPS, non c'era una fotocamera frontale e la fotocamera posteriore non aveva il flash. Lo schermo a colori da 3,5" era a malapena accettabile per gli standard odierni, ma offriva la vera rivoluzione: niente tastiera fisica. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Utilizzi i motori di ricerca soprattutto per approfondire quello che hai... ... letto sui social network ... sentito alla radio ... ricevuto sul cellulare (Sms/Mms) ... letto su giornali o riviste ... visto in Tv ... visto per strada ... passaparola

Mostra i risultati (834 voti)

Leggi i commenti (6)

Non c'era l'App Store e non c'erano app a parte quelle preinstallate. Era totalmente dipendente da un computer per gli aggiornamenti e i backup (iCloud non esisteva). Non c'erano giochi. Non c'era Siri . Ma l'effettofu garantito dal suo design elegante e innovativo, che aboliva la tastiera fisica e la sostituiva con una tastiera touch

Vale la pena di ricordare quanto l'iPhone fu criticato dalla concorrenza, in particolare da Steve Ballmer di Microsoft (video). Per l'anniversario, inoltre, uno degli sviluppatori della tastiera touch dell'iPhone ha pubblicato le immagini dei prototipi dello smartphone di Apple.