Gli autovelox non sono mascherati da bidoni e guardrail

È una delle dicerie più diffuse: complice la convinzione che i misuratori di velocità siano impiegati unicamente per fare cassa, molti sono convinti che gli amministratori di ogni Comune passino notti intere a pensare modi sempre più ingegnosi per celare gli autovelox alla vista.

Per lo più - si dice - gli apparecchi vengono mascherati da bidoni della spazzatura, da sostegno di guardrail o da misteriosi paletti gialli e neri; a tradirli è soltanto la finestrella della fotocellula.

In realtà, ciò non è vero, o almeno non lo è più. Un tempo, infatti, non era obbligatorio indicare la presenza di un autovelox, e le varie polizie locali poteva lasciar correre la fantasia nell'ideare i luoghi più imboscati per piazzare i dispositivi.

Ora però esiste una legge in proposito: ogni misuratore di velocità deve essere segnalato chiaramente.

