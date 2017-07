In viaggio, l'accesso alla Wi-Fi pubblica è considerato un must

Italiani e Wi-Fi pubbliche: comportamenti ''inaspettati'' e falso senso di sicurezza.

Nonostante la recente legislazione UE abbia abolito i costi del roaming dati, il 70% degli italiani dichiara che intende continuare a usare una rete Wi-Fi pubblica, soprattutto per evitare di utilizzare il proprio pacchetto dati mensile (42%).

Ma c'è di più: gran parte delle scelte relative a praticamente ogni aspetto del viaggio è ormai legata alla possibilità di accedere o meno a una rete Wi-Fi, preferibilmente performante.

La presenza del Wi-Fi condiziona la scelta:- dell'appartamento o dell'albergo in cui si sceglie di soggiornare per il 74% degli intervistati- dei luoghi di passaggio (stazioni, aeroporti) che utilizzeranno per il 59%- della linea aerea con la quale voleranno per il 50%- dei luoghi di ristoro (ristoranti, bar, altri luoghi pubblici) per il 46%

Il 51% degli italiani intervistati afferma che il motivo principale per collegarsi a una Wi-Fi è quello di utilizzare le mappe/il GPS dello smartphone o comunque un'app per orientarsi; inoltre, nel caso degli appartenenti alla Generazione Z (18-20 anni) in particolare, più di due su cinque vogliono poter condividere aggiornamenti e foto sui social media.

