Come evitare che i dati personali finiscano in mani sbagliate

Italiani e Wi-Fi pubbliche: comportamenti ''inaspettati'' e falso senso di sicurezza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-07-2017] Commenti (4)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Italiani e Wi-Fi pubbliche: comportamenti ''inaspettati'' e falso senso di sicurezza

Ecco alcuni semplici consigli che possono aiutare gli utenti a proteggere le proprie informazioni online.

Utilizzare un software per la sicurezza: uno dei modi migliori per proteggere le informazioni personali online è quello di utilizzare una rete privata virtuale (VPN). Le VPN garantiscono un "tunnel sicuro" che crittografa i dati inviati e ricevuti tra un dispositivo e internet. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Qual è il prodotto che più ti attira tra questi? Un lettore di ebook Uno smartphone di ultima generazione Un tablet o pad Un navigatore satellitare Un lettore Mp3 e/o video (portatile o da salotto)

Mostra i risultati (4300 voti)

Leggi i commenti (4)

Controllare che il sito usi lo HTTPS : molte aziende utilizzano siti web sicuri, HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), per fornire sicurezza online. Un sito web è sicuro se nell'URL compare "https" con accanto il simbolo di un piccolo lucchetto. Tuttavia, anche in un sito sicuro le informazioni personali potrebbero essere vulnerabili se la connessione di rete non è sicura.

Condividere il meno possibile: quando si è collegati a una rete Wi-Fi pubblica, meglio pensarci su un paio di volte prima di inserire informazioni personali come, ad esempio, password, dati finanziari o foto. Anche se non si stanno condividendo attivamente le informazioni, il dispositivo utilizzato potrebbe farlo al posto nostro.

Molti dispositivi sono programmati per ricercare automaticamente le connessioni ad altri dispositivi sulla stessa rete, il che potrebbe rendere i propri file vulnerabili. Per essere certi che le informazioni personali non passino ad altri, assicurarsi sempre di disattivare l'opzione di condivisione del dispositivo stesso.