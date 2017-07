Assicurazioni viaggio, cosa coprono e cosa no

Dall'annullamento del viaggio causa attentati, al ricovero in un ospedale straniero, fino alla casa vacanze non corrispondente all’annuncio.

Sono oltre 20 milioni gli italiani che in estate partono per le vacanze, un momento tanto atteso ma che, complice la cattiva sorte, può trasformarsi in incubo.

Per tutelare i viaggiatori le compagnie assicurative hanno messo a punto diverse soluzioni, creando un mercato che, per la sola copertura medica, secondo l'analisi di Facile.it ha un valore potenziale di oltre 395 milioni di euro. Guardando alle singole polizze, però, i costi sembrano tutt'altro che proibitivi anche se variano notevolmente in considerazione di diversi parametri. L'articolo continua qui sotto.

I prezzi vengono determinati non solo in base alla tipologia di copertura richiesta, ma anche ai relativi massimali, alla lunghezza del soggiorno e alla destinazione. Si tratta comunque di cifre contenute, soprattutto in rapporto ai benefici che garantiscono se qualcosa va storto.

Per un viaggio in Italia di 5 giorni, l'assicurazione può costare dai 10 euro per la sola copertura medica ai 25 euro se si aggiungono anche l'assicurazione bagaglio e l'annullamento. Se invece si parte per un viaggio di 15 giorni fuori dall'Europa i prezzi salgono; se la nostra meta sono gli Stati Uniti, oscillano fra i 33 e i 76 euro a viaggiatore.

Ma numeri a parte, come si differenziano i prodotti a tutela della vacanza, cosa coprono e quali casistiche invece, non tutelano? Vediamolo insieme nelle prossime pagine di questo articolo.

