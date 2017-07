Casa vacanza e malattie e infortuni in viaggio

Assicurazioni viaggio, cosa coprono e cosa no.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-07-2017] Commenti

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Assicurazioni viaggio, cosa coprono e cosa no

Ammalarsi in vacanza non è certamente piacevole, ma se accade all'estero e servono cure mediche può diventare un vero problema e un costo notevole.

Per tutelarsi i viaggiatori possono ricorrere all'assicurazione malattie e infortuni in viaggio, che include la possibilità di ricevere medicinali, assistenza sanitaria, trasporti in ospedale e il rimborso degli eventuali interventi chirurgici cui ci si deve sottoporre.

Occhio però, anche in questo caso possono essere previsti dei massimali e delle esclusioni in base alle condizioni dell'assicurato, come ad esempio l'età e la presenza di malattie croniche accertate; anche le eventuali patologie della gravidanza che dovessero sorgere in viaggio, oltre il sesto mese compiuto, non sono coperte.

Il mercato delle assicurazioni viaggio è dinamico e si adatta alle esigenze dei vacanzieri. Tra le ultime novità c'è, ad esempio, la polizza dedicata a chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza, modalità che riguarda oltre il 30% dei vacanzieri italiani.

Sondaggio Sei a cena fuori e decidi di pagare con la carta di credito/debito. Quale tra queste situazioni preferisci? Il cameriere porta la carta di credito/debito alla cassa e poi, dopo il pagamento, torna con la carta e lo scontrino Il cameriere porta il terminale al tavolo dove viene effettuata la transazione Il cameriere copia le informazioni della carta di credito/debito ed effettua il pagamento successivamente così non c'è bisogno di aspettare

Mostra i risultati (1071 voti)

Leggi i commenti (4)

Gli assicurati sono tutelati non solo in caso di atto illecito o fraudolento esercitato dal proprietario - o presunto tale - che impedisca di prendere possesso dell'immobile, ma anche qualora la casa non corrisponda alla descrizione e alle immagini fornite.

Fatte le valigie... e gli scongiuri, ora potete partire in tutta tranquillità.