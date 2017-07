Antibufala mini: la NASA prima di Powerpoint

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-07-2017] Commenti

La foto qui sotto viene presentata spesso come un esempio emblematico di come la NASA lavorava nel 1971, prima dell'avvento del computer e in particolare di PowerPoint.

Eccone un esempio:



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Per fortuna ci sono siti di esperti cacciatori di foto come Hoaxeye.com, che scovano gli originali e ne forniscono la corretta attribuzione: la foto risale all'ottobre del 1957, mentre la NASA fu fondata il 29 luglio 1958. L'articolo continua qui sotto.

La foto mostra in realtà dei ricercatori presso la Systems Labs, in California , mentre sviluppano equazioni per le orbite dei satelliti artificiali. L'autore della foto è J. R. Eyerman, secondo i dati di Getty Images