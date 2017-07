Antibufala mini: decollo Shuttle ''visto dalla Stazione Spaziale''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-07-2017] Commenti

Sono un po' stufo di vedere questa foto falsa spacciata per un decollo dello Shuttle ripreso dallo spazio, specificamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, per cui la sbufalo rapidamente qui, in modo da avere un riferimento rapido per la prossima volta che mi ricapiterà d'incontrarla.

La foto è questa:

L'effetto sfuocato (tilt-shift) è stato aggiunto e non ha alcun senso logico, dato che se fosse davvero una foto scattata dallo spazio, quindi da grandissima distanza, anche lo sfondo sarebbe a fuoco.

In ogni caso, la foto non è stata scattata dallo spazio, ma da un aereo, specificamente un WB-57F della NASA, in grado di volare ad altissima quota (20 km e oltre), che veniva usato per riprendere e documentare i decolli Shuttle.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

La versione originale e integrale dell'immagine (KSC-06PD-2466) è datata 9 settembre 2006 e rappresenta il decollo dello Shuttle Atlantis> all'inizio della missione STS-115. La foto è opera di Robert Rivers. L'articolo continua qui sotto.

Se vi piacciono le foto di questo genere, ne ho qualcuna voi (anche su Space.com APOD ).

Fonti: Colorado.edu, Karmadecay, Snopes.com.