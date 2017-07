L'app salvavita del fondatore di The Pirate Bay

Segnala le emergenze e aiuta a coordinare i soccorritori.

Per qualche tempo, quello di Peter Sunde è stato un nome noto, per lo meno nel mondo del web e del peer to peer.

Sunde è infatti uno dei quattro fondatori di The Pirate Bay, forse il più famoso tracker BitTorrent tuttora in attività, e come tale ha dovuto affrontare qualche guaio con la giustizia.

Dopo aver abbandonato la sua creatura, Sunde è stato tra gli ideatori di Flattr, servizio di social payment, poi venduto alla società che gestisce AdBlock Plus.

Ora Sunde si è lanciato in una nuova impresa: un'app che segnali le emergenze.

L'idea nasce dal sistema, comunemente noto come Hesa Fredrik, usato in Svezia per segnalare eventi come inondazioni, perdite di gas, attacchi terroristici e via di seguito: messaggi radio e televisivi, accompagnati dal suono di sirene, indicano l'avvicinarsi di un pericolo.

Il problema è che spesso capire quale sia l'origine del pericolo non è semplice: se non si riesce a raggiungere una fonte d'informazione affidabile, il rischio è di farsi prendere dal panico magari inutilmente, poiché le sirene hanno iniziato a suonare per un semplice guasto (come capitato non molto tempo fa).

Sunde ha quindi deciso di ideare l'app Hesa Fredrika, attualmente in sviluppo grazie agli sforzi del gruppo originale di Flattr.

Per il fondatore di The Pirate Bay, l'app sarà molto più funzionale dei messaggi di testo che vengono inviati nelle situazioni di emergenza: questi sono soltanto una piccola notifica che appare a schermo e facilmente può venire ignorata, mentre l'app farà vibrare e suonare il telefono in modo da attirare l'attenzione del proprietario.

Inoltre, Hesa Fredrika permetterà agli utenti di fornire informazioni a proposito di sé stessi: potranno per esempio indicare se siano medici o donatori di sangue, così da poter essere contattati in caso di necessità, aiutando in un certo modo a coordinare i soccorsi.

La data di lancio dell'app non è stata ancora annunciata: il team di sviluppo vuole assicurarsi che tutto sia perfetto prima di distribuire il software.

Naturalmente, il tutto sarà gratuito. «Resterà gratis per sempre» ha dichiarato Sunde. «La mia filosofia è che non voglio che alcuno paghi per qualcosa che può salvargli la vita».

Qui sotto, il video del falso allarme segnalato dalle sirene di Stoccolma all'inizio di luglio.